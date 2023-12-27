محافظ القاهرة من البرلمان: نسعى لتقريب وجهات النظر والوصول لحلول على أرض الواقع

تناقش لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، ٣٣ طلب إحاطة تتعلق بمحافظة القاهرة.

ويشارك محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في الاجتماع الذي بدأ قبل قليل.

وأكد الحسيني ضروة مناقشة المشكلات والتوصل لحلول وتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

واستعرضت النائبة جيهان البيومي طلب الإحاطة الذي تقدمت به، بشأن عدم إدراج منطقة المنيل القديم على خطط التطوير.

وقالت ناقشنا المشكلة سنة كاملة في لجنة الشؤون الدينية سنة كاملة مع الجهات التنفيذية نشرب شاي ونمشي ولا نحل حاجة"، موضحة نزاعات بين وزارة الأوقاف والجهات التنفيذية الأخرى.

واعتبرت أن عدم تطوير المنيل القديم منذ ٢٠١٤ حتى الآن سببه نزاع بين الجهات التتفيذية، وقالت "محافظة القاهرة شايلة إيدها لأن الأرض مش ملكها".

وأضافت أن المنطقة تقع عند أهم منطقة في مصر، عند شارع عبد العزيز آل سعود دائرة وسط مثلث، طالما لم ياتي قرار التطوير من جهة عليا يبقى اتعرضت صور مباني متهالكة بدأت تتساقط على مواطنين منها طفلة توفت في شهر أغسطس.

و تعليقا على غياب رئيس هيئة الأوقاف عن الجلسة، وقال الحسيني "ده مجلس نواب موجه خطاب رسمي له أول اجتماع لا يأتي ولا يقدم اعتذار".

و اعلنت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور رئيس هيئة الأوقاف شخصيا، ورفض الاستماع لممثلي هيئة الأوقاف.

و قال محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال وقال إن الغرض من هذه اللقاءات تقريب وجهات النظر والوصول لحلول على أرض الواقع.

وبشأن طلب الإحاطة الخاص بمنطقة المنيل القديم قال عبد العال إن المشكلة في طريقها للحل بين الأوقاف وصندوق التنمية الحضارية.

فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية إن بالأمس تغيب رئيس هيئة المساحة واعتذر ولكن بعض الجهات لازالت غير مدركة طبيعة التحديات معتبرا ان عدم حضور رئيس هيئة الأوقاف غير مبرر.

ولفت إلى انسحاب ممثلي الأوقاف من اجتماع اللجنة وقال إنه "تجاوز لأدبيات العمل في مجلس النواب ويجب رفع الأمر للحكومة حتى تنتبه".