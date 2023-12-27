محافظ القليوبية يوجه بإعادة تشغيل نقطة الإسعاف لخدمة أهالي الخصوص

وجه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية رئيس مدينة الخصوص، بالتنسيق مع مدير الإسعاف بالقليوبية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل نقطة الإسعاف لخدمة أهالي مدينة الخصوص.

كما وجه مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية ومراجعة أسعارها باستمرار بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة إقامة وتنفيذ الشوادر ومنافذ البيع داخل المراكز والمدن والأحياء والمراقبة المستمرة للتأكد من وفرة المعروض من جميع السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة.

كما أكد توفير أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بجميع أنواعها بالتنسيق مع الجهات المختصة لسد احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات وضبط الأسعار على السلع الغذائية، خاصة الأرز، والزيت، والسكر ... إلخ، والعمل على توفير اللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة بمنافذ التوزيع (منافذ توزيع القوات المسلحة - أمان التابعة لوزارة الداخلية - المنافذ المتنقلة المرخصة من وزارة الزراعة... إلخ).

كما وجه المحافظ بسرعة التنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمتابعة وتواجد النوبتجيات خلال أعياد الميلاد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات، ومتابعة إجراءات توافر الأدوية والأمصال الخاصة بمرض الإنفلونزا.