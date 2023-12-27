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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تألقه أمام بيراميدز.. جنش: أستحق الفرصة بالتواجد مع المنتخب

صدى البلد

نشر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات جنش حارس مرمى نادي فيوتشر، بشأن الانضمام للمنتخب ، وذلك عبر صفحته عل مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “أستحق الفرصة بالتواجد مع المنتخب الوطني في بطولة أمم افريقيا.. العديد من لاعبي مودرن فيوتشر بحاجة لنظرة من جهاز المنتخب”.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فيوتشر مساء غدٍ الخميس، وذلك في تمام السابعة بتوقيت القاهرة - التاسعة بتوقيت الإمارات، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وأعلن نادي مودرن فيوتشر، غياب لاعب جديد عن صفوفه في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، المقرر لها غدًا الخميس بالإمارات.

وقال هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عبر برنامج "كورة كل يوم" بقناة "الحياة": إن محمد فاروق جناح الفريق يعاني من إصابة عضلية ولن يلحق بلقاء الأهلي بسبب الإصابة.

ويغيب عن صفوف فيوتشر عمر كمال عبد الواحد جناح الفريق للإصابة في عضلة الساق، ولم يلحق بمباراة بيراميدز في نصف النهائي كما يغيب عن النهائي.

أحمد حسن السوبر المصري مودرن فيوتشر نهائي كأس السوبر المصري نادى فيوتشر

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