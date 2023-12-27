ديترويت يسجيل أطول سلسلة خسائر في تاريخ السلة الأمريكية ومطالبات ببيع النادي

عادلَ ديترويت بيستونز أطول سلسلة هزائم متتالية في موسم واحد في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما سقط أمام ضيفه بروكلين نتس 112 – 118، ومُني بخسارته الـ27 على التوالي.

وفرض كادي كانينغهام نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 41 نقطة مع 9 متابعات بينها 37 نقطة في الشوط الثاني (18 في الربع الثالث)، لكن ذلك لم يكن كافياً لمنح فريقه ديترويت فوزه الأول منذ 28 أكتوبر عندما تغلب على ضيفه شيكاغو بولز 118 - 102 في ثاني انتصار فقط له حتى الآن هذا الموسم، بعد أول فوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 111 - 99 في 27 من الشهر ذاته.

ومحا بيستونز، المتوَّج بلقب الدوري في أعوام 1989 و1990 و2004، سلسلة كل من كليفلاند كافالييرز موسم 2010 – 2011، وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز موسم 2013 - 2014، عندما تعرضا لـ26 خسارة متتالية، وبات على بُعد هزيمة واحدة من أطول سلسلة هزائم على الإطلاق وهي 28 مباراة متتالية لسيكسرز امتداداً بين موسمي 2014 - 2015 و2015 - 2016.

وكان كاميرون جونسون أفضل مسجل في صفوف بروكلين نتس برصيد 24 نقطة، وأضاف ميكال بريدجز 21 نقطة بينها 12 نقطة في الربع الأخير.

وطالب أنصار بيستونز ببيع النادي عقب نهاية المباراة، وهي دعوات وصفها مالك النادي توم غوريس، بـ«السخيفة»، لكنه اعترف الأسبوع الماضي بأن شيئاً ما يجب أن يتغير على الرغم من أنه لم يوضحه.

وقال كانينغهام: «إن هذا الأمر يُثقل كاهلنا كل يوم»، لكنه أضاف أن رسالته إلى زملائه كانت تركز على التضامن.

وأضاف: «نحن بحاجة إلى الاستمرار في اعتماد بعضنا على بعض ومواصلة دفع بعضنا بعضاً ومحاسبة بعضنا بعضاً أكثر من أي وقت مضى الآن».

أما المدرب مونتي ويليامس، فقال إنه يتحمل مسؤولية نتائج فريقه، مضيفاً أنه عبء «ثقيل» على الجميع أن يحمله.

وأضاف: «علينا أن نعي حقاً بشأن ما نحن فيه. لا أحد يريد أن يتحمل شيئاً من هذا القبيل أو أن تكون هذه السلسلة المخيبة مرتبطة باسمه. اللاعبون يلعبون بكل ما في وسعهم».



