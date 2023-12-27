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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يُناقش الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن السوهاجي، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج.

حضر الاجتماع كذلك كل من، النائب زكريا حسان، والنائب إلهامي البارودي، والنائبة رقية الهلالي، أعضاء مجلس النواب، والنائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في مختلف القطاعات، حيث أكد المحافظ على ضرورة التنسيق التام بين دار الهندسة، والوحدات المحلية والهيئة الهندسية للجيش الثالث الميداني، والجهات المعنية لسرعة الانتهاء من رصف الطرق الداخلية لقرى المبادرة، والتي شهدت الانتهاء من جميع أعمال المرافق.

كما ناقش الاجتماع موقف توفير الأراضي المطلوبة للمرحلة الثانية من المبادرة بمركزي "أخميم، وطهطا"، ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف الجهود بالتعاون مع جميع الأطراف لتوفير كافة الأراضي المطلوبة لإنشاء المشروعات بالمرحلة الثانية.

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ووافق المجلس التنفيذي خلال الاجتماع على فصل الاختصاص الطبي لمكتب الصحة المختص بتقييد المواليد والوفيات بمدينة سوهاج الجديدة، عن مكتب الصحة بقرية "الكوامل"، واستمرار العمل بمكتب "الكوامل"، كما وافق المجلس على قرار تعديل أسعار مقابل التحسين، بما يتماشى مع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.

وناقش المجلس طلب إنشاء المعهد العالي للمحاسبة بمدينة سوهاج الجديدة، ووجه المحافظ بإعداد تقرير مفصل بحصر جميع المعاهد الخاصة المماثلة، ووضع الموضوع تحت الدراسة.

كما ناقش المجلس عدد من طلبات تحويل أسماء المدارس إلى أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم، وعرفانا وتقديرا لما بذلوه من دماء وتضحيات في سبيل الوطن.

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