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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الوزراء: نستهدف تصدير 80% من إنتاج مشروع مجمع الصناعات الغذائية الزراعية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء شهد توقيع عقود إنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية الزراعية، بإجمالي الاستثمارات يبلغ 300 مليون دولار، ويعد أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى تصدير الأغذية المصنعة، كما يعمل على تصنيع الحاصلات، ومقرر له أن ينتج ما يزيد عن 100 ألف طن من الحاصلات الزراعية الغذائية المتنوعة. 

تفاصيل توقيع مشروع لأكبر مجمع للصناعات الغذائية الزراعية 

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الهدف من المجمع تعزيز العمل وتشجيع الاستثمارات في مصر، وهو أكبر مجمع في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المجمع يستهدف تصدير أكثر من 80% من إنتاجه، وهو ما يعطي فرص ضخمة للتصدير وتوفير مزيد من العملة الأجنبية للدولة المصرية. 

وتابع أنه في أثناء التوقيع على عقود إنشاء المشروع؛ أكد الأطراف المختلفة أهمية المشروع؛ باعتباره سيكون الأحداث خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة في هذا الملف. 

ونوه بأن المجمع سيقام على مساحة 154 ألف متر مربع بمدينة السادات، ويشمل 5 مصانع تعد هي الأكبر والأحداث تكنولوجيا، وعلى سبيل المثال أحد المصانع سيكون أحد أكبر المصانع في العالم في مجال التجفيف بالتبريد للفواكه والخضروات، والمجمع سيوفر 7 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.  

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وسيسهم في مواجهة التغيرات المناخية، كما يؤكد حرص الدولة على الحد من استخدام الوقود الأحفوري. 

مجلس الوزراء مجمع للصناعات الغذائية الزراعية عزة مصطفي برنامج صالة التحرير قناة صدي البلد

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