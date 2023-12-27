عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو زيد ومبروك وخشبة يؤدون واجب العازء في والدة حسام البدري |صور

صدى البلد

حرص كل من الكابتن طاهر أبو زيد والكابتن فتحي مبروك والكابتن هادي خشبة نجوم الأهلي السابقين، على تأدية واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة. 

وكان أول الحاضرين للعزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والناقد الرياضي محمد سيف، والكابتن أسامة عرابي، والكابتن طارق سليمان والكابتن مجدى عبد الغني وأحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى، ومحمد شوقي، ووليد سليمان، وحسن مصطفى لاعبي الأهلي السابقين، وعمر جابر لاعب الزمالك، والكابتن حمادة صدقي.

 

وتوفيت والدة الكابتن حسام البدري  المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وشيعت الجنازة  ظهر الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع قطاعات القلعة الحمراء بخالص العزاء للبدري في وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

 

7a4f711c-3e10-4e18-b6c6-18fa914ff1d9
7a4f711c-3e10-4e18-b6c6-18fa914ff1d9
8aa508ce-3aca-433a-86c4-1f049ac90ac9
8aa508ce-3aca-433a-86c4-1f049ac90ac9
50558650-b9ce-48fa-b91e-2cf032642fc1
50558650-b9ce-48fa-b91e-2cf032642fc1
e7fcbc2c-1b9e-4878-983a-2b4a35ed4c29
e7fcbc2c-1b9e-4878-983a-2b4a35ed4c29
f7d4a4de-b5e6-44d0-aa47-296e3f804a6b
f7d4a4de-b5e6-44d0-aa47-296e3f804a6b

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

موضوعات متعلقة

السوبر المصري| مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأخير بأبوظبي استعداداً للأهلي

التشكيلة الرسمية لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري

في اتحاد الكرة| تحرّك رسمي من فيتوريا لأجل منتخب مصر بأمم أفريقيا

السوبر المصري| الأهلي ينهي استعداداته لمباراة النهائي أمام فيوتشر

نجمة فريق برشلونة تخضع لعملية جراحية في الركبة

لسوء النتائج | الشباب السعودى يفسخ عقد مدربه الكرواتي إيجور بيسكان

عبدالغني وصدقي وشوقي وسليمان وجابر يؤدون واجب العزاء في والدة حسام البدري |صور

شوبير وعرابي وسيف يؤدون واجب العزاء في وفاة والدة حسام البدري| شاهد

ترشيحاتنا

تحذير رسمي | تجار الدولار يواجهون السجن والغرامة بالقانون

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

القاهرة في قائمة أعلى مدن ذكية في الشرق الأوسط..وهذا هو الترتيب

أحدث أسعار فولكس فاجن تيجوان الجديدة موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت .. دينا داش تثير الجدل على السوشيال ميديا | شاهد

طبيبة تكشف عن الأسماك المجمدة الفاسدة بالأسواق

بفقدان وزن ملحوظ.. مى كساب برفقة زوجها فى عيد ميلادها

ماذا يحدث عند شرب الخل مع الماء؟

فيديو

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ