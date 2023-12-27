أبو زيد ومبروك وخشبة يؤدون واجب العازء في والدة حسام البدري |صور

حرص كل من الكابتن طاهر أبو زيد والكابتن فتحي مبروك والكابتن هادي خشبة نجوم الأهلي السابقين، على تأدية واجب العزاء في والدة الكابتن حسام البدري، بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وكان أول الحاضرين للعزاء الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن مختار مختار لاعب الأهلي السابق، والإعلامي أحمد شوبير، والناقد الرياضي محمد سيف، والكابتن أسامة عرابي، والكابتن طارق سليمان والكابتن مجدى عبد الغني وأحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى، ومحمد شوقي، ووليد سليمان، وحسن مصطفى لاعبي الأهلي السابقين، وعمر جابر لاعب الزمالك، والكابتن حمادة صدقي.

وتوفيت والدة الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، وشيعت الجنازة ظهر الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر.

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وجميع قطاعات القلعة الحمراء بخالص العزاء للبدري في وفاة والدته داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

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