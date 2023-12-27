قالي هنبدأ بذهب صيني.. تفاصيل قصة زواج وحب مع برنامج نهال طايل

خصصت الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج " تفاصيل " المذاع على قناة " صدى البلد 2"، فقرة من البرنامج لكشف تفاصيل قصة حب وزواج غربية بين بسنت وعمرو.

وقالت بسنت:" لما عمرو أتقدم لي بظروفه الصعبة اشتريته، وعمرو قالي هنبدأ حياتنا بذهب صيني وأهلي كانوا رافضين في البداية " مضيفة:" انا مرتاحة مع زوجي عمرو وأنا واثقة فيه ".

ومن جانبه قال عمرو :" انفصلت عن زوجتي الأولى وكنت ارغب في الحفاظ على منزلي وأسرتي لكنها انفصلت عني في النهاية ".

وأضاف عمرو :" بعد الانفصال عن زوجتي الأولى عرضت الزواج على بسنت ووافقت على الفور "، مضيفا:" واجهت والدة بسنت في البداية لأنها كانت رافضة للزواج ".

وتابع عمرو :" بعد 6 شهور من زواجي من بسنت جبتلها شبكة ذهب وأعطيتها مبلغ مالي كبير بحوالي 100 ألف جنيه ".