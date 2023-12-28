أغلق حسابه على انستجرام .. هل يرحل كريم بنزيما عن اتحاد جدة؟

هل يرحل كريم بنزيما عن اتحاد جدة؟ .. أثار نجم منتخب فرنسا ونادي اتحاد جدة، المنتقل حديثا إلى الدوري السعودي، حالة من الجدل عقب سلسلة النتائج السلبية لفريقه.

ألقى العديد من مشجعي الفريق السعودي، اللوم على بنزيما في النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمنهم مشجع اتحاد جدة الشهير والناقد الرياضي سعد الشهراني.

وكانت آخر مباراة حقق فيها الاتحاد الفوز أمام أوكلاند سيتي في الدور الأول حينما انتصر بنتيجة 3-0.

قاد الشهراني، حملة ضد كريم بنزيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت انستجرام وتيك توك خلال الفترة الماضية، وتبعه العديد من المشجعين الذين انتقدوا أداء النجم الفرنسي وطالبوا برحيله.

ماذا فعل كريم بنزيما؟

اتحاد جدة لم يعرف طريق الانتصارات منذ 3 مباريات، إذ تعرض للهزيمة أمام الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

بالإضافة إلى الخسارة من الرائد بنتيجة 3-1 في الدوري السعودي، قبل أن يتلقى الهزيمة من النصر بنتيجة كارثية 5-2، والتي يتحمل نتيجتها كريم بنزيما بشكل كبير، بحسب سعد الشهراني.

وكان النصر قد اكتسح فريق الاتحاد بنتيجة 5-2، في اللقاء الذي أقيم مساء الثلاثاء الماضي، ضمن حسابات الجولة الـ17 للدوري السعودي.

غاب تأثير بنزيما خلال هذه المباراة، بل على العكس تسبب في ركلة جزاء على الاتحاد في المباراة، بالإضافة إلى أن عبد الرزاق حمد الله هو من سجل هدفي الاتحاد في المباراة.

هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد؟

بعد مباراة الاتحاد والنصر الأخيرة، تعرض أكثر من نجم لسيل ضخم من الهجوم أبرزهم كريم بنزيما، وفابينيو الذي تعرض للطرد في المباراة ليمنح النصر الأفضلية في المباراة.

لم يتحمل بنزيما، كم الضغوطات الواقعة عليه بعد هزيمة فريقه بنتيجة 5-2، أمام النصر في كلاسيكو الدوري السعودي، حيث غلق حسابه على انستجرام بعد سيل الانتقادات العنيفة التي تلقاها من الجمهور السعودي، وعلى رأسهم سعد الشهراني.

ولم يجد بنزيما طريقة للهروب من تلك الضغوطات أفضل من إغلاق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" والابتعاد قليلاً عن الأضواء، وسط توقعات برحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

عقد كريم بنزيما مع اتحاد جدة

الجدير بالذكر أن كريم بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادما من فريق ريال مدريد الإسباني، وكان أحد أفضل صفقات الدوري السعودي بالأخص أنه حاصل على الكرة الذهبية التي تقدم من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

ووقع بنزيما على عقد يمتد لـ3 سنوات مع فريق اتحاد جدة، تنتهى في يونيو 2026، مقابل راتب سنوي يقدر بـ200 مليون يورو للسنة الواحدة و20 مليون يورو، للترويج لملف استضافة السعودية لكأس العالم 2030.