صحف عالمية: أمسية كابوسية لـ«كريم بنزيما» بعد خسارة اتحاد جدة من الأهلي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز ضد اتحاد جدة السعودي في عقر داره بثلاثية مقابل هدف .

وبتلك النتيجة تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ويواجه فليومينينسي البرازيلي.

واستحوذت مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي على المشهد الرياضي عربيا وافريقيا وايضا عالميا وبالاخص بعد خسارة النجم العالمى كريم بنزيما .

وعالميا قال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي المتخصص في الرياضة العالمية، إن هذه المباراة كانت للعالمى كريم بنزيما، أكثر من أمسية لا تُنسى.

وأضاف موقع فوت ميركاتو " وأهدر الفرنسي فرصة إدراك التعادل من ركلة جزاء في الشوط الأول، قبل أن يرى فريقه ينهار (3-1)، رغم هدفه الغريب في نهاية المباراة" .

واوضحت " لن يكون هناك لقب سادس لكأس العالم للأندية لكريم بنزيما ، حيث فاز اللاعب الدولي الفرنسي السابق خمس مرات بالبطولة مع ريال مدريد (2014، 2016، 2017، 2018، 2022)، ولم يصل اللاعب الدولي الفرنسي السابق هذه المرة إلى الدور نصف النهائي ، هذا وهو بجانب نجولو كانتي .

وواصل الموقع الرياضى الفرنسي، واصفا ليلة أمس: "مذهولون، رأى زملاؤه سماء جدة تسقط عليهم بمجرد عودتهم من غرفة خلع الملابس، وعاقب حسين الشحات فريق اللاعب الفرنسي بالهدف الثاني في الدقيقة 59، قبل أن يدق إمام عاشور ناقوس الموت بالهدف الثالث، بعد 3 دقائق فقط في الدقيقة 62.