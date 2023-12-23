بعد ثلاثية الأهلي .. الاتحاد السعودي يخسر بـ3 أهداف أمام الرائد في الدوري

تكبد اتحاد جدة، خسارة جديدة، بنتيجة 1-3 أمام الرائد، مساء اليوم السبت، في إطار الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية الرائد، كريم البركاوي "هدفين" في الدقيقتين 22 و72، ومحمد الدوسري في الدقيقة 89.

فيما سجل هدف اتحاد جدة، البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 25.

وأعلن مدربا الاتحاد والرائد، عن التشكيل الأساسي للمباراة التي جمعت الفريقين، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتحاد، المركز السادس، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي الرائد في المركز 17 (قبل الأخير) برصيد 13 نقطة.

وعصفت الغيابات بالاتحاد، حيث غاب عن المواجهة كل من: سويلم المنهالي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، عمر هوساوي، حسن كادش، عبدالرحمن العبود، ‏عبدالرزاق حمدالله، عوض الناشري، فليبي، ما جعل الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، يلجأ للدفع بـ فابينيو في قلب الدفاع.

‏فيما ضمت دكة بدلاء الاتحاد 5 لاعبين فقط، هم: جروهي، المرمش، فرحة الشمراني، صالح العمري ، هارون كمارا.

ويدخل جاياردو، مدرب الاتحاد، المباراة، بالتشكيل الآتي:

عبدالله المعيوف، أحمد بامسعود، فابينيو، سلطان الفرحان، مدالله العليان، إيجور كورنادو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي، رومارينيو، كريم بنزيما.

بينما سيدخل الكرواتي إيجور جوفيتشفتش، مدرب الرائد بالتشكيلة الآتية:

أندريه موريرا، محمد الدوسري، مبارك الراجح، عمر جونزاليس، ممادو لوم، حمد الجيزاني، ماتياس نورمان، خالد السبيعي، محمد فوزير، كريم البركاوي، تفاريس.

