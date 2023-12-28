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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أمطار شتوية تغطي أحياء بورسعيد.. والمحافظة ترفع حالة الاستنفار| شاهد

أمطار شتوية تغطي
أمطار شتوية تغطي أحياء بورسعيد والمحافظة ترفع حالة الاستنفار

تشهد محافظة بورسعيد أجواء شتوية ممطرة منذ الصباح الباكر على مختلف أحياء المحافظة الـ7، بالإضافة إلى مدينة بورفؤاد، بعد أن غطت سماء المحافظة السحب الكثيفة الملبدة بالغيوم.

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هذا وقد رفعت أجهزة المحافظة التنفيذية بناءً على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد،  حالة الاستنفار للتعامل مع أحوال الطقس والتدخل لرفع أى تراكمات للأمطار من خلال جهاز الإنقاذ والطوارئ، وكذا أجهزة التدخل السريع بالأحياء بجانب وحدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

امطار شتوية تغطي أحياء بورسعيد والمحافظة ترفع حالة الاستنفار

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وواصل الطلاب بجميع المراحل التعليمية توافدهم على المدارس للتعليم قبل الجامعى والكليات للتعليم الجامعى لأداء الامتحانات سواء العملية أو النظرية وفق الجداول المعتمدة من وكيلة وزارة تعليم بورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام أو من الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد بالنسبة للكليات.  

وانتشر ضباط الإدارة العامة لمرور بورسعيد منذ الصباح الباكر فى دوريات ثابتة وأخرى متحركة لتيسير حركة المرور العامة بالمحافظة وسط تلك الأجواء الشتوية الممطرة لضمان سلامة المواطنين.  

ورفعت هيئة الرعاية الصحية حالة الطوارئ بجميع مستشفياتها التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل تحسبا لأى تداعيات تحدث على الطرق العامة والسريعة نتاج الأحوال الجوية الممطرة.  

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