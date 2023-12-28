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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقوا حتى الأغاني.. أصدقاء جندي إسرائيلي مصاب يواسونه بأغنية لفضل شاكر| فيديو

إسرائيليون يواسون
إسرائيليون يواسون جنديا يهوديا مصاب بالمستشفى

بمقطع من أغنية فضل شاكر “يا غايب”، حاول مجموعة من الإسرائيليين مواساة جندي يهودي مصاب داخل أحد المستشفيات.

فغنت له فتاة إسرائيلية "يا غايب ليه ما تسأل عأحبابك اللي يحبونك بيناموا الليل لعيونك..أنا بفكر بيك.. تبعد عني وتنساني محتاجك جنبي ترعاني تنسيني جروحي وأحزاني..أنا مشتاق لعينيك.. ويا حبيبي لا تروح بعيد.. إنت نصيبي وقلبي الوحيد.. انت اللي في قلبي والله إنت اللي في قلبي".

ثم قام شاب بالغناء له باللغة العبرية بعد ذلك.

وأوضح مقطع الفيديو الذي أطلقته قناة BlinxNews على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الشباب والفتيات وهم يقفون في غرفة بمستشفى يتواجد بها جندي إسرائيلي مصاب ويغنون له أغنية لفضل شاكر. 

العزف والتصوير

بينما يقوم البعض بالعزف على الجيتار، والبعض الآخر بتصوير الحدث فيديو على هواتفهم المحمولة.

انتشر مقطع الفيديو بعنوان "سرقوا حتى الأغاني"، وتفاعل مع الكثير من المتابعين لموقع “تيك توك” إما ساخطين على المشهد أو متهكمين عليه. 

@blinxnews سرقوا حتى الأغاني.. عرض بأغان عربية لجندي إسرائيلي مصاب داخل مستشفى #عربي #أغاني #إسرائيل #جندي ♬ original sound - blinxnews

وحدث ذلك الأمر بينما تتعرض المستشفيات ومراكز الإمداد في قطاع غزة للقصف الإسرائيلي المتواصل للشهر الثالث على التوالي، ما يضطر الأطباء إلى إسعاف وعلاج وإجراء عمليات للمواطنين والأطفال المصابين بدون تخدير وبأقل الإمكانيات.

فضل شاكر يا غايب جندي يهودي الإسرائيليين سرقوا حتى الأغاني

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