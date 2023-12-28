مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية المصرية واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة|فيديو

أكد السفير رخا أحمد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدبلوماسية المصرية واجهت عدة تحديات في السنوات الأخيرة، منذ ما عُرف بالربيع العربي أو الثورات العربية وحتى الآن.

مصر تواجه تحديات عديدة

وقال رخا أحمد، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إنه منذ 2011 وحتى الآن، تواجه مصر تحديات عديدة، وفي دول الجوار، مؤكداً أنه في الجبهة الغربية في ليبيا لم يستقر فيها الوضع حتى الآن، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية في الشرق واستمرار العدوان الإسرائيلي في سنوات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الدبلوماسية المصرية استطاعت بكل ما لديها من خبرة متراكمة، أن تأخذ مواقف تؤدي إلى تقارب وجهات النظر أو تحويل المشكلة إلى عدة عناصر يمكن التغلب عليها.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن القاسم المشترك في كل هذه التحديات هو المحافظة على التعاون، وفي نفس الوقت عدم التفريط في مصالح مصر.