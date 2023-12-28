في سيناء|إنشاء أكبر محطة معالجة صرف بالعالم بطافة 5.6 مليون متر يومياً|فيديو

قال محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن تعمير سيناء كان حلماً بعيد المنال ، و لكنه تحقق بإرادة سياسية قوية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنه تم توفير أكثر من 750 مليار جنيه لتعمير و تنمية سيناء على كافة المحاور، و أهمها المحور الزراعي.

الدولة المصرية قامت بتوفير مياه كافية لزراعة أكثر من 750 ألف فدان في سيناء

وأضاف محمد شطا خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنه تم إنشاء أكبر محطة معالجة صرف في العالم بطافة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم “محطة مصرف بحر البقر في الشمال”، لافتاً إلى أن المحدد الرئيسي للتنمية الزراعية هو توفير المياه.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء إلى، أن الدولة المصرية قامت بتوفير مياه كافية لزراعة أكثر من 750 ألف فدان في سيناء و ذلك من خلال دراسات إستراتيجية طويلة الأمد ، و تتميز بالإستدامة.