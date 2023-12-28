طعام رخيص يحمي عضلة القلب من الأمراض

يعد القلب من العضلات الحيوية فى جسم الانسان فاذا حدث اي خلل بها يكن الانسان عرضة لمشكلات خطيرة تصل للوفاة.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث تساعد الطماطم على حماية صحة القلب

وتم ربط النظام الغذائي الغني بالطماطم بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، وهو السبب الرئيسي لوفاة البالغين في الولايات المتحدة.

أفادت مراجعة واحدة لـ 25 دراسة منشورة سابقًا أن تناول كميات كبيرة من اللايكوبين - بالإضافة إلى ارتفاع مستويات مضادات الأكسدة في الدم - يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14٪.

نظرت دراسة أخرى أجريت على أشخاص أصحاء في تأثير جرعة واحدة من الطماطم النيئة أو صلصة الطماطم أو صلصة الطماطم بالإضافة إلى زيت الزيتون على القياسات المتعلقة بمخاطر الإصابة بأمراض القلب.

خفضت الجرعات الثلاث نسبة الكوليسترول في الدم والدهون الثلاثية وهو نوع من الدهون في الدم ورفعت مستويات الكوليسترول الجيد ومضادات الالتهاب.

كان لصلصة الطماطم بالإضافة إلى زيت الزيتون التأثير الأقصى، على الأرجح لأن زيت الزيتون عزز امتصاص اللايكوبين.