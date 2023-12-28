ختام دورة تدريبية حول برنامج تكامل خدمات رعاية الأمومة والطفولة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن ختام فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لبرنامج تكامل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية.

جاء ذلك في حدث ختامي أُقيم بمكتبة مصر العامة في الغردقة، وشهد حضور الدكتور آمال عبد الحي، استشاري أمراض النسا والتوليد ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة.

أشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بجودة البرنامج التدريبي وكفاءة المدربين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في تطوير مهارات وكفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية، وأكد الدكتور العربي أهمية مواكبة التطورات الطبية الحديثة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الدورة ضمن جهود المديرية الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان تقديم رعاية متكاملة وفعّالة للأمهات والأطفال، مع التركيز على الصحة الإنجابية.

وتمثل هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية تطوير القطاع الصحي لتحقيق أهداف الاستدامة وتحسين جودة الرعاية الصحية.