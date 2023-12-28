البنك الزراعي المصري: 21 مليار جنيه إجمالي القروض للفلاحين بفائدة 5%

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يقدم تمويلات بفائدة 5% لدعم المزارعين والفلاحين، مشيرا إلى أنه لدينا ادارة جيدة للبموث تقوم بدرايسة السوق جيدا لتنفيذ المشروعات.

وأضاف علاء فاروق، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن إجمالي التمويلات في برنامج "باب رزق"، وصل إلى 640 مليون جنيه.

القروض الزراعية

وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري: أطلقنا مبادرة تحويشة بالتعاون مع المجلس القومي لتمكين المرأة الريفية، مؤكدا أن أكثر من 21 مليار إجمالي القروض الزراعية بفائدة 5%.