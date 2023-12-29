أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تكبدت خسائر كبيرة ولم تحقق أھدافھا

قالت الدكتور نھى بكر أستاذ العلوم السياسية، إن جامعة الدول العربية لا تملك أى أوراق ضغط لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضافت نھى بكر خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن إسرائيل تكبدت خسائر اقتصادية كبيرة للغاية وجزءا كبيرا من الشعب الإسرائيلي ضد استمرار الحرب على غزة، ويرى أن ما حدث فى 7 أكتوبر فشل استخباراتى لم يكن مفترضا حدوثه.

وتابعت الدكتورة نھى بكر: أن الحرب الإسرائيلية لم تحقق أھدافھا منھا الإفراج عن الرھائن، حماية المستوطنين فى غلاف غزة، القضاء على حركة حماس، والفشل فى تحقيق الأھداف ساھم فى زيادة التوتر داخل تل أبيب.

وأشارت إلى أن حزب الليكود شھد العديد من الاستقالات مع نقد حكومة نتنياھو.



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