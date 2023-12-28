تغريم رجل ليتواني بسبب شعار مجموعة فاجنر في مطار فيلنيوس| تفاصيل

غرمت السلطات الليتوانية رجلا في مطار فيلنيوس، كان يحمل حقيبة ظهر عليها صورة لشعار مجموعة فاجنر الروسية الشبه عسكرية.

وقالت وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية، أن سلطات ليتوانيا غرمت الرجل ومنعته من السفر، وقال المتحدث باسم شركة تشغيل المطارات الليتوانية، تاداس فاسيليوسكاس، إن الشخص المعني وأمتعته قد تم فحصهما بدقة ولم يتم العثور على أي أشياء تشكل خطورة على السفر الجوي لكن مسؤولي أمن المطار استدعوا الشرطة وحرس الحدود بسبب رمز مجموعة فاجنر.

وقال المتحدث باسم خدمة حرس الحدود، جيدريوس ميسوتيس، إن المواطن الليتواني كان من المقرر أن يسافر إلى لندن، لكن في النهاية مُنع من ركوب الطائرة لعرضه "رموز محظورة".

وأثناء التحقق من بطاقة الهوية، أخذه حرس الحدود إلى مكتبهم، وأعدوا تقريرًا عن مخالفة إدارية بموجب المادة 524. (عرض الرموز النازية والشيوعية وغيرها من الرموز المحظورة) وبعد الانتهاء من الإجراءات الورقية، سيتم إطلاق سراحه.