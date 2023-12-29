فستان فيفي عبده في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| سعره خرافي

حرصت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت فيفي عبده في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه وشاح باللون الأبيض.

تزينت فيفي عبده بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من أناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد تداول بعض رواد السوشيال الميديا أن فستان فيفي عبده بلغ سعره 17 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فيفي عبده على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا لافتا كشف عن جمال ملامحها.

فيفي عبده