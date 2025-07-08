التعليم العالي: مبادرة "تحالف وتنمية" تركز على الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا

أكد الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي أن المرحلة الأولى للدعوة التنافسية لمبادرة "تحالف وتنمية" بدأت في الفترة من 17 فبراير حتى 12 يونيو 2025، وتم الترويج لها عبر عقد 584 لقاءً، شملت لقاءات عامة، واجتماعات مع مكاتب نقل التكنولوجيا، وحاضنات الأعمال، ونوادي ريادة الأعمال، بالإضافة إلى لقاءات مع مجالس مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ورش عمل حضوريًّا لتشبيك التحالفات، بمشاركة إجمالية بلغت 778 مشاركًا.

وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن تقدم 104 تحالفات، بإجمالي 808 أعضاء، بموازنة إجمالية بلغت 13 مليار جنيه، وبلغ متوسط عدد أعضاء كل تحالف 8 أعضاء، ومتوسط الموازنة للتحالف 126 مليون جنيه، وشارك في المبادرة 553 جهة متنوعة، وشملت قطاعات عمل التحالفات: (الأثاث، التعدين، البناء والتشييد، الملابس، السياحة، السيارات، تكنولوجيا المعلومات، الإلكترونيات، التعليم وبناء القدرات، الصحة، الزراعة، الطاقة، المياه، التغذية، الصيدلة والكيمياء، والبيئة)، وتوزعت التحالفات المتقدمة على أقاليم مصر السبعة كما يلي: (القاهرة الكبرى 61 تحالفًا، الدلتا 11، الإسكندرية 10، جنوب الصعيد 9، شمال الصعيد 5، قناة السويس 5، أسيوط 3 تحالفات).

وشملت الجهات الممثلة للتحالفات 104 جامعة ومركز بحثي، ومؤسسة غير حكومية، وشركة من القطاع الخاص، وجهة حكومية، وحاضنة ومسرعة أعمال، ومستثمر وبنك، ومؤسسة تدريب.

كما شملت أنواع الجهات المشاركة في التحالفات المتقدمة للمبادرة 250 جامعة ومركزًا بحثيًّا، و228 شركة من القطاع الخاص، و85 جهة حكومية، و63 مؤسسة غير حكومية، و51 شركة ريادة أعمال ناشئة، و35 حاضنة ومسرعة أعمال، و31 مستثمرًا وبنكًا، و29 مؤسسة تدريب، و22 شركة حكومية، و9 شركات قطاع أعمال، و5 منظمات دولية.

وخلال المرحلة الثانية (مرحلة التقييم) من الدعوة التنافسية للمبادرة سيتم تقييم الطلبات المقدمة من التحالفات، وتشكيل لجان التقييم، على أن يتم إعلان التحالفات الفائزة في الأقاليم التنموية المختلفة خلال أكتوبر القادم.