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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 12 شخصا في 3 حوادث متفرقة ببني سويف

صدى البلد

أصيب 12 شخصا بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسم، اليوم الجمعة فى 3 حوادث متفرقة في محافظة ببنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود 3 بلاغات عن وقوع حوادث متفرقة بأنحاء المحافظة،  مما أسفر عن إصابة 12 شخص وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلي محل البلاغات المختلفة ونقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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وفى الحادث الأول أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية بدائري سدس اتجاه ببا وتبين أن المصابين وهم محمد عبد الطيف طه 61 سنة، مصاباً باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد عماد محمد محمد 17 سنة، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس طوله حوالي 10 سم، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وغاده رجب محمد خميس 16 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما أصيب وجمال فوزي كامل 60 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومصطفى جمال رجب 22 سنة مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وطنية سيد محمد 39 سنة مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بمدخل قمن العروس بمركز الواسطى، وتبين أن المصابين وهم عمر محمد رمضان 28 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الرحمن محمد دسوقي 24 سنة، مصاباً باشتباه ونزيف بالمخ وغيبوبة تامة، ومحمد محمد 22 سنة، مصاباً باشتباه نزيف على المخ وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

وفي الحادث الثالث أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجتين بخاريتين بجوار حديقة الشلال بمدينة بنى سويف وتبين أن المصابين وهم أسامة وحيد شاكر 19 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن حسين عبد الرحمن 19 سنة مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد خالد محمود 17 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقري، وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

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