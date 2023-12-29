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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

رفع الصور البصرية وتطوير ميادين.. إنجازات التنسيق الحضاري في 2023

محمد أبو سعدة
محمد أبو سعدة

عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة،  خلال ٢٠٢٣، على استكمال خطة عدد من المشروعات والمبادرات التى يُنفذها في القاهرة والمحافظات من أجل حماية وحفظ وصون التراث الحضاري المصري.


حيث سارع الجهاز بتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع تصور لإنشاء مقبرة الخالدين تضم رفات مشاهير وعظماء مصر في مختلف المجالات تخليداً لذكراهم وبما يليق بهم وبانجازاتهم ويكون فيه مساحات لخلق فرصة للأجيال للاطلاع علي إنجازاتهم، ومتحفًا لأعمالهم وقطع أثرية من المقابر القديمة والسيرة الذاتية تكريمًا لهم، من خلال اقتراح مزار الخالدين كامتداد لمشروع ذاكرة المدينة - عاش هنا - حكاية شارع – لحظات، والعمل على مشروع إحياء منزل الأديب محمود عباس العقاد في أسوان بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان مع وضع تصور للمبنى ليكون مركزا تنويريا.


كما يعمل الجهاز على وضع مقترحات لإعادة صياغة الفضاءات والساحة والميادين العامة في القاهرة والمحافظات ومنها "المرحلة الثانية لمشروع تطوير ميدان الجامع الكبير والمحيط العمراني بمدينة سيوة في مرسى مطروح، المرحل الثانية لمشروع إعادة إحياء قرية القرنة الجديدة– قرية حسن فتحي في الأقصر، تطوير ساحة مسجد الإمام الشافعي، تأهيل ساحة مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي، تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، تطوير ميدان المحطة (الشهداء) بمدينة الإسكندرية، تطوير ساحة عدد من المساجد بمحافظة الإسكندرية.


وضمن برنامج تنمية الموهوبين والمبدعين، نظم الجهاز "مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي بالقاهرة ومُدن العالم الإسلامي" احتفالًا بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي بالتعاون مع منظمة "الإيسيسكو"، وأطلق مسابقة اختيار العمل الممثل لمصر بمعرض بينالي فيــــنيسيا الدولي للعمارة في دورته 18، جاء هذا العام بعنوانThe Laboratory of the Future  أو معمل المستقبل، كما تم إطلاق مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية للوصول إلي أفضل تصميم عدد 14 كشك للكتب وغيرها من الأنشطة تقدم لها 174 مشروعا، وأطلق الجهاز تحت رعايـة رئيـس مجلـس الـوزراء ووزارة الثقافـة تصميــم المياديــن وعناصــر فــرش الطــرق والفراغــات المفتوحــة بالمــدن الرئيســية وعواصــم محافظـات جمهوريـة مصـر العربيـة، وذلك للحصـول علــي أفكار مبتكـرة لتصميــم وصياغــة الرؤيــة الجماليــة لبعــض مــن مياديــن المحافظــات، كما نظم الجهاز عددًا من  الندوات والفعاليات الثقافية التي ناقشت العمارة التقليدية والتراثية.


ويستكمل الجهاز إعداد الأرشيف القومي للمباني والمنشئات ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك لأهميتها فى جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وربطها بالبيانات الوصفية حيث تم حصر 7057 عقارًا في 23 محافظة، وجاري العمل على حصر باقي المحافظات، إلى جانب استكمال أعمال التوثيق المعماري ثلاثي الأبعاد للمباني التراثية.
كما يعمل الجهاز على مشروع رفع الصورة البصرية للمناطق التراثية، ومنها المرحلة الأولى لرفع كفاءة شارع فؤاد بالإسكندرية، وضع تصور لقرية حسن فتحي  بباريس في محافظة الوادي الجديد التى تقع على مساحة 70 فدانا.


أما في مشروع لافتات المباني التراثية تم الانتهاء هذا العام من 200 لوحة موزعين علي محافظتي القاهرة بأحياء "الزمالك، مصر الجديدة، بولاق أبو العلا" وجاري العمل على إعداد 200 لوحة لأحياء "الزيتون، حي القبة، عابدين، العمرانية"، وفي مشروع "عاش هنا" وصل عدد الشخصيات التى وثق لها المشروع منذ انطلاقه إلى 965 شخصية، أما مشروع "حكاية شارع"  تم الانتهاء من تنفيذ 265 لوحة مقسمة علي (55 محافظة الإسكندرية - 50 محافظة الجيزة - 160 محافظة القاهرة) ويستهدف المشروع تنفيذ 50 لوحة في المرحلة السادسة بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد.

الجهاز القومى للتنسيق الحضارى المهندس محمد ابو سعده المشروعات والمبادرات القاهرة والمحافظات وصون التراث

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