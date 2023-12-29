اجتماع عاجل.. الخطيب يناقش الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلي مع كولر اليوم

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اجتماع محمود الخطيب رئيس النادس الأهلي مع كولر المدير الفني للفريق الأول لبحث الصفقات.



وكتب أحمد حسن:" الخطيب يجتمع عصر اليوم مع كولر لبحث ملف الصفقات وتحديد الراحلين".

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة حاليا على ملعبمحمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بفوز الأهلي بنتيجة ٤-٢ .



وبهذه النتيجة حصد الأهلي لقب السوبر للمرة ١٤ في تاريخه.

وانتهت أحداث الشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي ونادي مودرن فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري،التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات، بالتعادل ٢-٢.



