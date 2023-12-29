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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حفلات فنية متنوعة بمناسبة العام الجديد وانطلاق الملتقى الرابع للخط العربي خلال اسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحفل أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع بمجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم الجمعة 29 ديسمبر وحتى الخميس المقبل 4 يناير، ضمن البرنامج المعد برعاية وزارة الثقافة.

من أبرز تلك الفعاليات الاحتفال بالعام الجديد، حيث تنظم قصور الثقافة عددا من الحفلات الفنية بالمحافظات، تبدأ بحفل فني اليوم الجمعة على مسرح السامر بمشاركة عدد من الفرق الفنية بالهيئة، إلى جانب الورش الفنية، وورش الأشغال اليدوية المتنوعة تدريب نخبة من الفنانين التشكيليين.

وضمن فعاليات الأسبوع انطلاق "ملتقى روح الخط العربي الدولي" في دورته الرابعة غدا السبت 30 ديسمبر بالمركز الثقافي بطنطا بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية، وتنمية ورعاية الموهوين في مجال الخط العربي.


ويضم الملتقى أعمالا متنوعة لنخبة من الفنانين والخطاطين ومتذوقي الخط العربي، كما يشهد تكريم المشاركين وأعضاء لجنة التحكيم.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة عددا من حفلات توقيع الكتب من أهمها حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار د. خالد القاضي، يوم الأحد المقبل 31 ديسمبر بقصر ثقافة بورسعيد، استمرارًا لاحتفالات الهيئة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، والعيد القومي للمدينة الباسلة، بينما تشهد مكتبة الفيوم العامة مناقشة كتاب "ريادة الأعمال بين الحلم والكابوس" للكاتبة د.ماريان سليمان.

إلى جانب اللقاءات الأدبية المقامة طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء لكبار الشعراء والأدباء أو الموهوبين من الشباب والأطفال بهدف دعم وتطوير مهارات الكتابة والإلقاء لديهم.

ويشهد الأسبوع عدة لقاءات تثقيفية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير، بالإضافة لمجموعة متميزة من الورش الفنية منها تعليم أساسيات الرسم والتصوير، الخط العربي، الطباعة بالاستنسل، أساسيات الكروشيه، وإعادة التدوير.

كما تضم الأجندة عددا من اللقاءات التي تتناول موضوعات ونقاشات حول عدة قضايا منها مواجهة الشائعات، محاربة التعصب والإرهاب، تنمية الوعي السياسي، حقوق الطفل، التغيرات المناخية، وذلك بحضور نخبة من المتخصصين.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الفعاليات الثقافية البرنامج المعد وزارة الثقافة

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