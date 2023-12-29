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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اعلن المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية انه يتم حاليا تنفيذ اعمال صيانة ورفع كفاءة شارعي الجيش وقناة السويس بالمنصورة هذا وتتم اعمال الصيانة ورفع الكفاءة  من خلال محطة الخلطة الاسفلتية التابعة لمديرية الطرق وذلك عملا على راحة المواطنين تيسيرا للحركة المرورية وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات المحلية لشرق وغرب مدينة المنصورة وقطاعات المرافق.

اوضح  مدير مديرية الطرق بالدقهلية انه تم متابعة تنفيذ اعمال رفع الكفاءة والصيانة للشوارع المذكورة ففي شارع الجيش تتم الاعمال بالحاره المتجه من سندوب للمحافظه وهي المسافه من النساجون الشرقيون  ومسجد النصر حتي ميدان ام كلثوم وعن صيانة شارع قناة السويس فان الاعمال تتم من امام كفر البدماص وذلك بعد الانتهاء من خطوط الصرف الصحي.


واكد  الدكتور"  ايمن مختار"  محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل اجهزتها حريصة علي الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات من خلال الاجهزة التنفيذية.

ميدان أم كلثوم مستوى الخدمات خطوط الصرف الصحي حركة المرورية حركة المرور جميع القطاعات بالدقهلية الوحدات المحلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية

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