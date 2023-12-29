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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2010 يفوز على مكادي اعتباريًّا في بطولة منطقة القاهرة

براعم الأهلي
براعم الأهلي

حقق فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2010 فوزا خارج ملعبه على مكادي بهدفين دون رد اعتباريًّا، بعد انسحاب المنافس وعدم حضوره أرض الملعب، ضمن منافسات الجولة ١٤ للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠١٠» رصيده إلى ٤٢ نقطة جمعها من الفوز في ١٤ مباراة بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًّا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، وعلى إسكو ٣ - ١، وعلى بورتو السويس ٦ - صفر، وعلى الداخلية ٢ - صفر، وعلى المقاولون العرب (ب) ٦ - صفر، وعلى مكادي ٢ - صفر اعتباريًّا، مسجلًا ٦٥ هدفًا مقابل هدفين في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفنى مديرًا فنيًّا، وأحمد عطية مدربًا عامًّا، وصالح المغازى مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق، ومحمد وائل إخصائي التدليك.
 

النادي الأهلي الأهلى مكادي بطولة منطقة القاهرة منطقة القاهرة القاهرة

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