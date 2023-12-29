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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: برامج الحماية الاجتماعية تتم وفق استراتيجية الدولة منذ 2014

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن برامج الحماية الاجتماعية تحظي بأهمية كبير وتتم وفق استراتيجية الدولة منذ 2014.

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وأضاف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "برامج الحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن والمحافظة على مستوى معيشته، ومواجهة الأخطار نتيجة للأزمات العالمية".

 

وأشار الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار،: "الدولة حرصت على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال موازنة عام 2023 لتصل إلى 530 مليار جنيه".

برامج الحماية الاجتماعية الحماية الاجتماعية

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