عماد الدين حسين : الدولة رصدت 530 مليار جنيه لدعم الأكثر احتياجا

أشاد عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، بتحركات الدولة خلال العشر سنوات الماضية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وقال حسين ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحماية الاجتماعية مجموعة من البرامج والمبادرات التي تتخذها الدولة لتعزيز الوصول للعدالة الاجتماعية".

وأضاف "برامج الحماية الاجتماعية الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتا: "الدولة رصدت بموازنة عام 2023، 530 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية".

وأشار عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ،: "الدولة المصرية عازمة وحريصة على زيادة برامج الدعم والحماية الاجتماعية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا".