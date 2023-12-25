التضامن: نعمل على تكامل برامج الحماية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقراً| فيديو

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الأجتماعي لشبكات الحماية و الامان الأجتماعي، إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 على تبني منهج العدالة الإجتماعية، و كفالة الحقوق الإجتماعية والأقتصادية لجميع الفئات.

مساعد وزير التضامن:الدولة المصرية تهتم بجميع الفئات



وأضافت ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الأجتماعي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن الدولة المصرية تهتم بجميع الفئات و على رأسهم الفئات الأولى بالرعاية، و الأكثر فقراً ، و ذوي الإعاقة، و المسنين ، بالإضافة إلى فاقدي الرعاية الأسرية.



وأشارت مساعد وزير التضامن الأجتماعي لشبكات الحماية و الامان الأجتماعي إلى، أن وزارة التضامن عملت على أن تكون برامج الحماية متكاملة، و ذلك بداية من الدعم النقدي المشروط و الغير مشروط، مثل برنامج "تكافل و كرامة"، و التأمينات الأجتماعية ، و المعاشات.