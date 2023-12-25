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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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التضامن: نعمل على تكامل برامج الحماية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقراً| فيديو

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الأجتماعي لشبكات الحماية و الامان الأجتماعي، إن الدولة المصرية تعمل منذ عام 2014 على تبني منهج العدالة الإجتماعية، و كفالة الحقوق الإجتماعية والأقتصادية لجميع الفئات.

مساعد وزير التضامن:الدولة المصرية تهتم بجميع الفئات


وأضافت ميرفت صابرين مساعد وزير التضامن الأجتماعي  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن الدولة المصرية تهتم بجميع الفئات و على رأسهم الفئات الأولى بالرعاية، و الأكثر فقراً ، و ذوي الإعاقة، و المسنين ، بالإضافة إلى فاقدي الرعاية الأسرية.


وأشارت  مساعد وزير التضامن الأجتماعي لشبكات الحماية و الامان الأجتماعي إلى، أن وزارة التضامن عملت على أن تكون برامج الحماية متكاملة، و ذلك بداية من الدعم النقدي المشروط و الغير مشروط، مثل برنامج "تكافل و كرامة"، و التأمينات الأجتماعية ، و المعاشات.

التضامن الدولة المصرية كفالة الحقوق الإجتماعية فاقدي الرعاية الأسرية التضامن الاجتماعي

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