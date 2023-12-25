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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخميس.. إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية

صدى البلد

أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن إجراء قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م يوم الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر 2023م، وذلك من خلال القرعة الإلكترونية التى سيتم إجراؤها عبر بوابة الحج الموحدة التى تشرف عليها وزارة الداخلية لاختيار عدد 7,500 حاج من حجاج الجمعيات الأهلية من بين عدد 23,400 متقدم.

وقد سبق وأن تم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر الماضي لأعضاء الجمعيات الأهلية وفق الشروط المعلنة، وذلك من خلال ثلاثة برامج حج تم طرحها بين المتقدمين في مختلف المحافظات المتمثلة في مستوى أول خمسة نجوم بساحة الحرمين وبحد أقصى 200 متر من الحرمين ومستوى اقتصادي أول بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي، ومستوى اقتصادي ثاني بحد أقصى 1500 متر من الحرم المكي و300 متر من الحرم النبوي وجميع الفنادق بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

وقد صرح  أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية للحج بأنه سيتم عقد اجتماع لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023، بهدف اعتماد أسعار برامج الحج الثلاثة وإعلانها خلال قرعة الحج، وذلك بعد انتهاء المؤسسة من إبرام جميع تعاقداتها لموسم الحج.

وأضاف أن المؤسسة حرصت على اختيار أفضل الفنادق، وفقا للمواصفات المعتمدة من مجلس الأمناء، وسيتم إعلان نتائج القرعة فور إجرائها، وذلك عبر موقع البوابة الموحدة للحج hij.moi.gov.eg

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