عماد الدين حسين: إسرائيل تريد التعامل مع الفلسطينيين كمواطنين درجة ثانية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن إسرائيل تريد التعامل مع الفلسطينيين كمواطنين درجة ثانية أو تهجيرهم.



وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، خلال حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على قناة "إكسترا نيوز"،: "أمريكا لا تطلب شيئا من إسرائيل إلا إذا تعرضت مصالحها للخطر".

وأشار: "الولايات المتحدة الامريكية ضد سياسة نتنياهو"، موضحا: "أمريكا ضربت العراق سابقا ومجلس الأمن لم يتدخل"، مؤكدا: مصر تعي أن مخطط التهجير الفلسطينيين ليس وليد اللحظة".

