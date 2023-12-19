عماد الدين حسين: استقبال الرئيس لمنافسيه في الانتخابات رسالة هامة للمستقبل السياسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن استقبال الرئيس السيسي لمنافسيه في الانتخابات صورة لم تحدث كثيرا في مصر أو العالم بشكل عام، وما حدث اليوم هي رسالة هامة للشعب المصري أن هناك حالة من التقدير والاحترام بين رئيس الدولة والمنافسين وإشادته بهم، وهي رسالة هامة للمستقبل السياسي.

السيسي يستقبل منافسيه في الانتخابات الرئاسية

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن عدد كبير من المصريين كان ينظر للسياسة باعتبارها رجس من عمل الشيطان ويرغب في الابتعاد عنها، ألا أنه حينما يكون هناك عملية سياسية والأحزاب تطرح نفسها أمام الشعب المصري هو تطور هام يجب تحيته، والحديث عليه كثيرًا من أجل رؤية ثماره، وهذه هي الصورة التي يحتاج أن يراه الشعب.

وتابع عماد الدين حسين، أنه لم يدرك القيمة الكاملة للحوار الوطني إلا بعد الوصول إلى المشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، ولم يكن ممكنًا الوصول إلى مشهد الانتخابات الرئاسية بتواجد الأحزاب إلا من خلال الحوار الوطني إذ أنه جعل كل القوى السياسية تجلس مع بعضها البعض وتطرح أفكارها وتوصياتها.