عماد الدين حسين: الانتخابات الرئاسية أكبر مصنع للكوادر الحزبية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إن الانتخابات الرئاسية هي أكبر مصنع للكوادر الحزبية.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري"، على قناة "MBC مصر"،: "صٌدمت من وجود رئيس حزب الوفد في المركز الأخير بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024"، لافتا: "نتيجة الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة ولكن الإقبال الكبير من المواطنين كان مفاجأة للجميع".

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: "مشاركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية تجربة جديدة لتجهيز كوادر حزبية قادرة على المنافسة في انتخابات البرلمان والمحليات".