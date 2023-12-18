نائب: فوز الرئيس السيسي بولاية جديدة يعكس الوعي السياسي لدى المصريين

أكد النائب محمد البدري، عصو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة ما هو الا انتصارا جديدا لإرداة المصريين واختيارتهم الحرة الوطنية، موضحا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار للسنوات السابقة التي شهدت طفرة تنموية.

وأضاف "البدري" فى تصريحات له منذ قليل: أن نتائج الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات منذ قليل، انعكاسا لحشود الناخبين التي شاهدناها أمام لجان الاقتراع فى الداخل والخارج.

وثمن عضو لجنة الشيوخ، حالة الوعي السياسي التي وصل لها المصريبن سواء من خلال ابهارهم للعالم أمام لجان الاقتراع او من خلال اختياراتهم التي ظهرت فى نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلي أن المصريين يسطرون ملحمة وطنية جديدة فى هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب قيادة لها رؤية ثاقبة تتعامل مع التحديات الراهنة التي تحيط بالمنطقة، فالمسئولية كبيرة وتتطلب الكثير من الجهد والعمل للتصدي للكل التحديات.

وأكد أنه لا أحد يستطيع مواجهة كل هذه التحديات إلا من أنقذ مصر من براثن الإرهاب والفوضى وهوالقائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي.