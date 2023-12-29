الهجرة توضح جهود الدولة لدعم المصريين بالخارج

كشفت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، حجم جهود الدولة المصرية لدعم المصريين بالخارج بمختلف المبادرات.



أضافت معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الجمعة، أن وزارة الهجرة تستهدف الاستماع لشكاوى المصريين في الخارج وحلها فورا، متابعة انه أيضا بجانب التعرف على طلبتهم وتحقيقها.

وتابعت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، أن دورنا الأساسي هو إدارة ورعاية شئون المصريين في الخارج من خلال التنسيق ما بين وزارات وأجهزة الدولة المختلفة المنوطة بذات الشأن، كما أن تكليفات القيادة السياسية بالنسبة لنا واضحة للغاية، أن المواطن المصري بالخارج كما المواطن المصري بالداخل، ويأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

واكملت سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشؤون الاقتصادية، أن تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2022 وصلت إلى 31.9 مليار دولار.







