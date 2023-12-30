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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري نفسي: الإسرائيليون سيعانون الصدمة والاكتئاب لفترات طويلة.. فيديو

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

قال الدكتور حيدر الدهوي، استشاري العلوم النفسية، إن أحداث السابع من أكتوبر، تسببت في العديد من التأثيرات النفسية لدى الإسرائيليين، خاصة في الآونة الأخيرة.

 

وأضاف "الدهوي" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الآثار النفسية لدى الإسرائيليين ستستمر بعد انتهاء الأزمة.

 

وأشار إلى أن الصدمة النفسية والاكتئاب من الأمراض النفسية التي تسيطر على الجنود والإسرائيليين في الداخل أيضًا، بالإضافة إلى الشعور بالعجز وضعف الثقة.

 

ونوه استشاري العلوم النفسية، بأن المستوطن الإسرائيلي سيشعر بالخوف لسنوات، خاصة بعد نشر الفيديوهات التي تبثها المقاومة الفلسطينية، فضلًا عن المشاكل الجنسية التي ستصيب الرجال فيما بعد.

 

وأكد أن الجندي الإسرائيلي هو مرتزقة ولا يشعر بالانتماء، فهو لا يرغب في الحفاظ على الأرض، وهذا يساهم في زيادة فرص الإصابة بالصدمة النفسية والتي قد تصل إلى حد التخلص من الحياة.

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