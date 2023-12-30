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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|برج الجدي..خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024..فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا

ثراء جبيل
ثراء جبيل

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

فستان زفاف ثراء جبيل يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

حرصت الفنانة الشابة ثراء جبيل على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد يكشف عن زفافها.

بإطلالة بسيطة.. ابنة ماجدة زكي تخطف الأنظار في أول ظهور لها |شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة ماجدة زكي برفقة ابنتها في أول ظهور لها.

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج في تصريح لـ صدى البلد، عن توقعات الأبراج 2024 لمواليد برج الجدي والذي يبدأ  من ٢٢ ديسمبر إلى ٢٠ يناير.


بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

مع حلول فصل الشتاء البارد، ابدأ رحلة فقدان الوزن بعناية،  حيث أن أشهر الشتاء هي بالفعل الأفضل للاستمتاع بمختلف المأكولات، ومع ذلك، عليك التحقق من السعرات الحرارية التي تتناولها وحاول تجنب الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، دلل نفسك بدفء المشروبات الصحية التي تدعم روتين فقدان الوزن الخاص بك خلال فصل الشتاء.

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