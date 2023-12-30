عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يحرر 357 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا..صور


كان اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 357 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

الغربية.. تشميع 38 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا


كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  39 ألفا و250 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية الشوارع الرئيسية العميد وائل حمودة الطرق والشوارع السير عكس بالطرق والشوارع الرئيسية بمراكز ومدن المحافظة ردع قائدي السيارات رخصة قيادة عكس الاتجاه والدراجات والمركبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سقوط أمطار.. بيان عاجل وتحذيرات من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

موضوعات متعلقة

اليوم الثاني لمؤتمر أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بجامعة طنطا.. 10 أبحاث بمشاركة علماء الجامعات

ترشيحاتنا

تركيا.. اعتقال 189 متهما بالانتماء لداعش خططوا لشن هجمات على الكنائس والمعابد

مشيها وحش.. اعترافات قات.ل أمه بسبب سلوكها في الحسين

إنقاذ رضيعة حية من تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي وحشي

دعوت على شخص ظلمني فانتقم الله منه خلال أيام فهل على ذنب؟

تسريب معلومات هامة.. الاستئناف تحدد أول جلسات محاكمة مديرا الكسب والجمارك وآخرين

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتخسس وتدفي.. 5 مشروبات ساخنة تساعد في إنقاص الوزن في الشتاء

ذكرى ميلاده| روديارد كبلينغ أصغر فائز بجائزة نوبل

مفاجأة صادمة.. ماذا قال شوبير لنجله بعد خطأ فيوتشر؟

برج الجدي| خبيرة أبراج تفجر مفاجأة عن توقعات 2024

فيديو

تفاصيل مثيرة في حادثة تعرض منة فضالي للنصب| فيديو جراف

سر زواج ثراء جبيل فى أمريكا.. تفاصيل

إدمان وسرطان.. سر خطير عن إليسا في فيلم وثائقي حول حياتها| فيديو

كان ممكن يكون أحسن.. إيناس الدغيدي تنتقد أخر مسلسلات يسرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ