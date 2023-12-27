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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا..صور

جامعة طنطا
جامعة طنطا

انعقد اليوم الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

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نهال عاطف قائما بمهام وأعمال عميد كلية العلوم جامعة طنطا

استهل الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة مجلس الجامعة اليوم بتوجيه خالص التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة  الفوز  باكتساح  فى الانتخابات الرئاسية في العرس الديمقراطي الذي شهدته مصر هذا الشهر، بمشاركة شعبية تاريخية وغير مسبوقة أكدت للعالم أن الشعب المصري يمتلك الوعي الوطني والاراده نحو بناء جمهوريته الجديدة مصطفا خلف قيادته السياسية الوطنية، كما تقدم بخالص التهنئة لجميع العمداء ومنسوبي الجامعة لتحقيق إنجاز جديد في التصنيفات الدولية، وظهور الجامعة في النسخة الأولى من التصنيف العربي للجامعات للعام 2023 في المركز 17 عربياً ضمن 115 جامعة على مستوى العالم العربي، وفي المركز السادس محلياً ضمن 27 جامعة مصرية.

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وخلال المجلس كرم الدكتور محمود ذكى الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لقرب انتهاء فترة تولية نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، واهداه درع الجامعة تكريمًا وتقديرا له على النجاح الذي حققه بالقطاع خلال فترة توليه منصبه، مشيداً بجهوده المستمره وعطائه الدائم طوال هذه الفترة.

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كما قدمت الدكتورة دينا عبد الهادى المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للأداء المؤسسي عرضاً تقديما تناولت خلاله المرحلة الثالثة من إطلاق منظومة الحوكمة المؤسسية التي تشمل اطلاق منصة رقمية بمؤشرات تجمع التصنيفات العالمية المختلفة، حيث يتم لأول مرة رفع بيانات التصنيفات على منصة رقمية خاصة بالجامعة تتوافق مع معايير ومؤشرات التصنيفات المختلفة.

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