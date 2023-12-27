محافظ الغربية يشارك طلاب مدارس بسيون فرحتهم بفعاليات الأسبوع الثقافي لحياة كريمة

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، طلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية فرحتهم باليوم الرابع من فعاليات "أسبوع حياة كريمة الثقافي" بقرية كتامة مركز بسيون احدى قري المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد محافظ الغربية أن أسبوع حياة كريمة الثقافي يعد بادرة هي الأولى من نوعها لدعم أطفال وشباب وفتيات قرى ونجوع حياة كريمة حيث يضم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة لدعم الدور الثقافي بقرى حياة كريمة وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على بناء الإنسان المصري، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة في المبادرة الرئاسية ومشروع القرن كما يطلق عليه حياة كريمة.

وأوضح المحافظ أن أهم سمات الجمهورية الجديدة تكمن في إصرار الدولة المصرية على إحداث حالة من الحراك الثقافي بكافة الارجاء وتعظيم دور الثقافة في تشكيل الوعي الشعبي بتحدياتنا الراهنة.

وتفقد المحافظ العديد من الأنشطة المتنوعة التي تقام في اليوم الرابع بمدرسة ضياء الدين العطف الابتدائية بكتامة، حيث أقيمت 6 ورش فنية ضمت التدريب على كيفية صناعة بعض المشغولات اليدوية، من بينها: صناعة الحلي والإكسسوار، والخيامية، والأركت، والخرز، والطباعة على القماش والرسم على وجوه الأطفال وفقرة ترفيهية لرسم علم مصر على وجوه الصغار.

وتابع المحافظ فاعليات معرض كتب وإصدارات قصور الثقافة متحدثا مع الطلاب عن أهمية القراءة التي تعد درعا يحمي عقول الشباب، ويحرر الإنسان من قيود الجهل والانقياد للأفكار الهدامة.

واستمرت الفعاليات بمتابعة المحافظ لإلقاء العديد من القصائد الوطنية، واكتشاف مواهب الطلاب في الشعر والغناء والإنشاد الديني.

وأشاد محافظ الغربية بالمواهب المتميزة لدى طلاب المدارس موجها باستمرار التنسيق بين الثقافة والتربية والتعليم للاستفادة من إمكانيات ومواهب الطلاب، وإجراء مسابقات فنية بين الطلاب والعمل على تنمية المواهب الفنية، وتبني المواهب المتميزة.

كما تابع المحافظ المحاضرة التوعوية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للطلاب حول كيفية ترشيد المياه، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الأنشطة التوعوية هو تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، هذا بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وترشيد الاستخدام والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

واختتمت الفعاليات باستمتاع الطلاب بعدد من العروض الفنية، بدأت بفقرة مخصصة لمسرح العرائس، وأعقبها عرض فني بعنوان "الزهرة الزرقاء"، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة محمد فوزي للموسيقى العربية قدمت العديد من الأغاني الوطنية بمشاركة الأطفال وسط أجواء سادتها السعادة والبهجة.