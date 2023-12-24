جامعة طنطا تقفز 51 مركزا دوليا بتصنيف URAP للعام الأكاديمي 2023/2024

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن ترتيب الجامعة فى تصنيف URAP للعام الأكاديمي 2023/2024، حيث حصدت الجامعة المركز 701 عالمياً بين 3000 جامعة على مستوى العالم متقدمة 51 مركزاً عن العام السابق، كما حافظت على ترتيبها المحلي حيث جاءت في المركز الثامن محلياً بين 33 جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور محمود ذكى أن تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي تتويجا لجهود الجامعة المتواصلة في الارتقاء بالبحث العلمي والأكاديمي و تحسين مُخرجات وجودة العملية التعليمية بالجامعة، مضيفاً أن تصنيف URAP يعتمد على 6 مؤشرات لقياس الأداء الأكاديمي، ونظراً لأن URAP يعد تصنيفاً قائماً على الأداء فإن المنشورات البحثية تشكل أساس منهجية التصنيف، حيث يتم استخدام كلٍ من نوعية وكمية المنشورات وأداء التعاون البحثي الدولي كمؤشرات.

جدير بالذكر أن تصنيف URAP يعتمد على عدة مصادر موثوقة ومعروفة على نطاق واسع للبيانات تشمل عدة منصات بحثية من ضمنها Web of Science (Clarivate – InCites) لقياس مؤشرات التصنيف وتتمثل في عدد المقالات ويمثل 21% من الوزن النسبي للتصنيف، والاستشهاد (الاقتباس) ويمثل 21% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي تأثير المقالات ويمثل 18% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي تأثير الاقتباس ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف، والتعاون الدولي ويمثل 15% من الوزن النسبي للتصنيف، وإجمالي عدد الوثائق ويمثل 10% من الوزن النسبي للتصنيف.