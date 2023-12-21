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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل التعليم بالغربية يتفقد انتظام العمل بالمدارس في إدارة غرب طنطا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

باشر  ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث شملت المتابعة مدرسة علي مبارك الابتدائية، ومدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، التابعتين لإدارة غرب طنطا التعليمية.

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وجاء ذلك  في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس بجميع الإدارات.

وخلال المتابعة بمدرسة علي مبارك الابتدائية، تفقد وكيل الوزارة عددا من الفصول، وتم مناقشة الطلاب عن أهمية الحضور والانضباط بالمدرسة، ثم قام بتوضيح بعض المعلومات الهامة عن محافظة الغربية، وأهم المعالم بها، وأهم الإنجازات التي تمت بها خلال السنوات العشر السابقة، وأوضح معنى الانتماء والمواطنة، وحب الوطن والمدرسة، وضرورة ترسيخ العادات الطيبة والقيم الأصيلة في المجتمع المصري، والاهتمام بالسلوكيات السليمة في كل مجالات الحياة، ثم اطمأن وكيل الوزارة إلى انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وانضباط وانتظام الدراسة، مشيدا باهتمام المدرسة بالأنشطة التربوية. 

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كما قدم الشكر لإدارة المدرسة على تفعيل الأنشطة الجاذبة لحضور الطلاب، وتميز المعلمين في الشرح داخل الفصول، وتفانيهم في العمل ، وتفاعل الطلاب معهم أثناء الحصص.

وفي مدرسة طنطا الثانوية الصناعية بنات، تفقد وكيل الوزارة ورشة التريكو، وحجرة المكتبة، ومعمل الحاسب الآلي، وأوصى بتنفيذ الصيانة المستمرة لأجهزة الحاسب الآلي لتحقيق الاستفادة منها، ثم تفقد حجرة الجدارات، وأوصى بتفعيل الحجرة بمشاركة الطالبات. 

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وخلال متابعته للمدرستين، شدد وكيل الوزارة على التأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، والطفايات وخطوط الحريق، وتنظيف أسطح المباني المدرسية، وسلامة خطوط الصرف، وسلامة خطوط الحريق، والتأكد من تشغيلها، وتوزيع التغذية على الطلاب قبل فترة الفسحة، بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها، والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي، وتفعيل حصص المشاهدة لقناة مدرستنا التعليمية، وعرض الفيديوهات الخاصة بالمشروعات القومية، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأعمال التطوير والانشاءات التي تمت بمحافظة الغربية، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

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