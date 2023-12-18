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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب الإعلان عن فوز الرئيس السيسي.. مستقبل وطن ينظم مسيرة حاشدة بمدينة طنطا

احتفالات الغرباوية
احتفالات الغرباوية بالفوز السيسي رئيسا للجمهوريه

نظم حزب مستقبل وطن بالغربية مسيرة حاشدة شارك من خلالها 1500 سيارة حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحزب مستقبل وطن حيث بدأت المسيرة من شارع 306 بمدينة طنطا وسط تجمع حاشد مرورا بأكبر شارع فى مدينة طنطا شارع البحر وصولا إلى شارع الجلاء وكوبرى فاروق وذلك للتعبير عن فرحتهم بفوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية الحالية.

 


ومن جانبه أكد أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية النائب محمد عريبى أن الشعب المصرى وخاصة المواطنين بمحافظة الغربية اختار الوطن فى الوقت الذى نمر به يتحديات كبيرة فالشعب المصرى هو الوطن والحارس على مقدرات وطنه وأرسل رسالة هامة ليس فى الداخل فقط بل للخارج أيضا فى ظل هذه الظروف الصعبة والتحديات الاقتصادية العالمية خرج بأكبر نسبة فى تاريخ المشاركات فى الاستحقاقات الانتخابية.

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وأوضح النائب محمد عريبى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحظى بشعبية كاسحة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية مشيراً كلنا نفخر بهذا الزعيم الوطنى والمخلص ونفخر بهذا القائد والمقاتل الباسل الذي نجح فى إفشال مؤامرات قوى الشر والظلام والإرهاب فى تحويل سيناء لإمارة إرهابية داعشية معربا  عن ثقته فى  المصريين وقت الازمات.

 مؤكداً أن الرئيس السيسي حقق نجاحات وإنجازات كبيرة ومتعددة لمصر وشعبها على مدى العشر سنوات الماضية، مشيداً بنجاح الرئيس السيسى فى حشد العالم لتأييد رؤيته ورفضه القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين وعدم تصفية القضية الفلسطينية وفى نفس الوقت الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء الطاهرة والمقدسة.

وقال أمين عام حزب مستقبل وطن إن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية أمر فى غاية الأهمية لعدة أسباب فى مقدمتها أن مصر تمر فى الوقت الراهن بظروف ربما تكون أخطر من الظروف التى مرت بها بعد 25 يناير عام 2011 ولعل أكبر دليل على ذلك المحاولات الصهيونية والمدعومة من قوى خارجية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية، وكأن العدو الصهيونى ومن يدعمونه تناسوا أن سيناء ارتوت بدماء أكثر من 120 ألف شهيد وتناسوا أن البطل والقائد الزعيم عبد الفتاح السيسى لا يمكن أبداً أن يفرض فى حبة رمل واحدة من أرض الفيروز.

واختتم تصريحاته قائلا الرئيس السيسي الذي أنقذ الوطن في لحظة صعبة واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال الشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن ، وخروج  المصريين الشرفاء في أيام الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع كلنا نقف وراء السيسي في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان .

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الاستحقاقات الانتخابية التحديات الاقتصاد التحديات الاقتصادية العالمية الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الوقت الراهن النائب محمد عريبى رئيس عبد الفتاح السيسي

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