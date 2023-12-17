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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يطالب بسرعة إنهاء الأعمال بمستشفيي طنطا العام والأورام الجديد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا تنسيقيا لتذليل المعوقات التي تواجه المستشفيات، وذلك عقب جولته الصباحية لمتابعة مستشفى طنطا العام والأورام الجديد والجاري العمل بهما حاليا بسبرباي مركز طنطا .

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرصه على متابعة العمل في المستشفتين من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولهما للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا على تذليل كافة التحديات التي تعوق إنهاء الأعمال من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.

وأشار إلى حرصه الشديد على سرعة الانتهاء من المستشفتين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.
 

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كما ناقش المحافظ المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام الجديد، وكان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية للمستشفى المقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

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التخصصات الطبيه البنية التحتية للمستشفي الاجتماعات اجتماعا تنسيقيا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الخدمات الطبية الزم الدكتور طارق رحمي

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