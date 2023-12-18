جامعة طنطا تقيم حفل تأبين لـ سائق وافته المنية أثناء تأدية عمله

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في حفل تأبين السائق عبد الواحد عمران العامل بإدارة النقل بالجامعة الذى وافته المنية أثناء تأدية عمله، بحضور المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة وعدد من العاملين وأسرة السائق المتوفى.



استهل الدكتور محمود ذكي كلمته بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد مؤكداً أن الفقيد كان مثالًا يحتذى به في الإخلاص والاجتهاد في العمل ولم يبخل بجهوده في خدمة الجامعة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مقدما لأسرته درع الجامعة تخليدا لذكراه الطيبة.



من جانبه قدم المحاسب أحمد رشاد خالص شكره لرئيس الجامعة على لمسته الطيبة وحضور حفل التأبين، مؤكداً أن جامعة طنطا تعمل دائما على تقديم كافة أشكال الرعاية الاجتماعية لجميع العاملين بها.

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