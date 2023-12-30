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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيفه 12.. الدولي للتاريخ والإحصاء يصدم محمد صلاح| تفاصيل

صدى البلد

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن قائمة الأفضل في العالم لعام 2023، موجهًا صدمة للنجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول وقائد المنتخب الوطني، بعدما احتل المركز الثاني عشر بخمس نقاط فقط. 

إيرلينج هالاند حصل على المركز الأول بـ208 نقاط.

وحصل كيليان مبابي على المركز الثاني بـ105 نقاط، وليونيل ميسي في المركز الثالث بـ85 نقطة. ولفتت الانتباه إشارة إلى خروج محمد صلاح من قائمة أفضل 10 لاعبين، حيث احتل المركز الثاني عشر بـ5 نقاط فقط.

جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، فاز بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2023 بعدما حصل على 276 نقطة، متفوقًا على جمال موسيال لاعب بايرن ميونخ.

 بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، فاز بجائزة أفضل مدير فني، وإيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي حصل على جائزة أفضل حارس في 2023.

بايرن ميونخ بيب جوارديولا إيرلينج هالاند المصري محمد صلاح جوارديولا جود بيلينجهام لاعب فريق ليفربول لاعب ريال مدريد كيليان مبابي

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