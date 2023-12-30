احتفالات في النيجر بخروج القوات الفرنسية

خرج آلاف الأشخاص في النيجر إلى الشوارع للاحتفال بانسحاب القوات الفرنسية، الذي اكتمل في 22 ديسمبر الجاري، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية.

وحضر المظاهرة رئيسا وزراء بوركينا فاسو ومالي وقد أوقفت دول غرب أفريقيا هذه، إلى جانب النيجر، التعاون العسكري مع مستعمرها السابق فرنسا.

وفي 22 ديسمبر، غادرت آخر القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر البلاد، حسبما ذكرت السلطات العسكرية النيجرية في حفل أقيم في عاصمة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا نيامي، مما يمثل نهاية وجودها بعد عشر سنوات من القتال الفرنسي ضد الجهاديين في البلاد.

وبالإضافة إلى انسحاب القوات الفرنسية من أراضيها، طردت النيجر السفير الفرنسي لدى الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، سيلفان إيتي، وأوقفت كل أشكال التعاون مع المنظمة الدولية للدول الناطقة بالفرنسية (OIF).