رئيس منطقة القاهرة الأزهرية يتابع امتحانات النقل الثانوي في اليوم الأول

تفقد الشيخ فواز عبادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الأزهرية، اليوم السبت، امتحانات النقل الثانوي في يومها الأول، بمعاهد: ( معهد فتيات كفر الشرفا )، (معهد صلاح الدين بنين).

ورافقه في جولته التفقدية الشيخ محمود حسين، رئيس إدارة شرق؛ وذلك للاطمئنان على وصول الأسئلة في الوقت المحدد لها، وأنها جاءت من المنهج المقرر، ومتابعة تواجد الموجهين والمراقبين، وانتظام الطلاب والطالبات في اللجان، والتأكد من عدم وجود شكاوى داخل اللجان.

وقد أدى طلاب النقل للمرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، اختبار الفقه في اللجنة الأولى، واختبارات علم نفس وعروض وقافيه للقسم الأدبي، واختبار جبر وحساب مثلثات للقسم العلمي في اللجنة الثانية.

وأنهت جميع المناطق الأزهرية، استعداداتها ‏لامتحانات النقل الثانوي، حيث تم تجهيز اللجان وتأمين مراكز الأسئلة والمنشآت التابعة لها ‏بالتعاون مع مديريات الأمن، وتم تشكيل لجان أمن بالمعاهد لتنظيم دخول الطلاب للجان، ‏والكشف عن وسائل الغش، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة؛ بالتعاون مع مديرية الصحة ‏بالمنوفبة، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.‏

كما تم التنبيه على رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، ‏والتأكد من انضباط سير الحضور والانصراف لجميع المشاركين في العملية الامتحانية، والعمل ‏على توفير كل الاحتياجات اللازمة وسبل الراحة للطلاب والمراقبين، وتذليل العقبات وتوفير ‏المناخ المناسب والهدوء لأبنائنا الطلاب والطالبات، لخروج الامتحانات بالصورة اللائقة.‏

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